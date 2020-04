Pd Comune: svolta ecologica grazie a Governo e De Micheli

Roma – “Il Governo e la ministra De Micheli di nuovo a sostegno di Roma. Oltre 60 milioni per rimodernare e rafforzare la rete pubblica del Tpl con l’acquisto di oltre 200 bus a basso impatto ambientale. E’ un ulteriore impulso per ridisegnare la mobilita’ pubblica capitolina all’insegna della rivoluzione green”. Cosi’ in un comunicato il gruppo capitolino del Pd.

“I livelli di inquinamento registrati a Roma- prosegue la nota del Pd- sono tra i piu’ alti d’Italia, la citta’ soprattutto in alcuni mesi dell’anno soffre di mal d’aria. Nel 2018 per 72 giorni dell’anno sono stati superati i limiti di Ozono e per altri 22 giorni sono stati sforati i limiti massimi consentiti di presenza nell’aria di polveri sottili. Puntare su nuovi mezzi pubblici a metano e a idrogeno e su un trasporto pubblico collettivo ed efficiente puo’ indurre i cittadini a limitare l’uso dell’auto privata e contribuisce a ridurre l’ozono nei mesi caldi e le polveri sottili d’inverno. Il provvedimento firmato oggi dalla ministra Paola De Micheli, destina a Roma risorse immediate. Ora sta all’amministrazione comunale predisporre velocemente tutti gli atti per immettere su strada i nuovi mezzi al piu’ presto possibile. Il gruppo capitolino del Pd- conclude la nota- seguira’ con attenzione l’iter procedurale e i tempi per investire adeguatamente le risorse stanziate”.