Pd, Corbucci: demolizione Tmb Salario vittoria per tutta Roma

Roma – “La demolizione dell’ex Tmb Salario e la bonifica dell’intera area è una vittoria per la città e per i tanti cittadini che in questi anni hanno combattuto contro i miasmi dell’impianto Ama di via Salaria.”

“Al suo posto sorgerà un parco pubblico e un polo cittadino per l’economia circolare, il riciclo e il riuso dei materiali, oltre che un’isola ecologica a servizio del quartiere e il rimessaggio e l’officina dei mezzi dell’Ama.”

“Quando dieci anni fa cominciammo questa lunga battaglia in pochi credevano che ce l’avremmo fatta. Sono particolarmente fiducioso che a guidare questa fase di rinascita di questa zona del III Municipio saranno il sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Sabrina Alfonsi. Da qui può nascere una città più sostenibile”. Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, consigliere del Pd in Assemblea capitolina e presidente della commissione Roma Capitale.