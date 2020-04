Pd: distribuzione buoni spesa a che punto è?

Roma – “A quasi un mese dalla pubblicazione dell’avviso pubblico del Comune di Roma per l’assegnazione del contributo economico in favore delle famiglie in condizione di disagio economico e sociale causato dall’emergenza Covid-19, non abbiamo notizie sul numero reale di buoni spesa effettivamente erogati e consegnati alle famiglie”. Lo dichiarano Giulia Tempesta e Giulio Bugarini, consiglieri del Partito democratico di Roma Capitale.

“Non e’ possibile navigare a vista in una situazione cosi’ drammatica. Serve trasparenza per le famiglie e per i cittadini che confidano nell’aiuto e nella vicinanza delle istituzioni. La Regione Lazio ha fatto presto stanziando per i buoni spesa 7 milioni destinati alla Capitale, che si sommano ai 15 stanziati dal Governo per Roma: 22 milioni complessivamente per rifornire tempestivamente di beni di prima necessita’ le famiglie in maggiore difficolta’ economica- proseguono Tempesta e Bugarini- Pretendiamo chiarezza e trasparenza dall’amministrazione comunale su questo. Ci abbiamo provato la scorsa settimana con una mozione del Pd che chiedeva il monitoraggio della distribuzione dei buoni spesa che la maggioranza ha pretestuosamente bocciato. Lo rifacciamo ancora con un’interrogazione urgente che abbiamo presentato oggi per conoscere il numero dei beneficiari ammessi al buono spesa e il numero di coloro che lo hanno effettivamente ricevuto”.