Pd: domani diretta Facebook con Franceschini e Astorre

Roma – “La comunita’ del Partito democratico del Lazio si riunisce domani, a partire dalle ore 11, in una piazza virtuale per celebrare il 2 giugno, Festa della Repubblica. Alla diretta, che sara’ trasmessa sulla pagina Facebook del Pd Lazio, partecipano Dario Franceschini, ministro dei Beni Culturali, Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd Lazio, e Andrea Sgrulletti, responsabile cultura Pd Lazio. Interverranno iscritti e rappresentanti delle federazioni provinciali”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa del Pd Lazio.