Pd, da domani festa unità Municipio IX. È prova del nove

Roma – Dall’11 al 14 luglio, la prima festa dell’Unita’ organizzata dal Partito democratico del Municipio IX ‘La prova del 9-Festa a km 0′. Un calendario ricco di eventi e divertimento: quattro giorni di dibattiti, presentazioni di libri, concerti, spettacoli e incontri. I volontari del Pd lavoreranno fianco a fianco con i soci della cooperativa Agricoltura Nuova, presso la loro sede in via Castel di Leva 371, dove sorge lo storico ristorante bio, presenza di tutte le Feste del Pd a Roma. La festa, restando fedele alla tradizione, punta a diventare un luogo di aggregazione, dibattito, condivisione e socialita’, portando le sue proposte in periferia. “‘La Prova del 9- dice la segretaria del Pd municipale, Francesca Villani- e’ il nome che abbiamo voluto dare alla Festa, perche’ le comunita’ di periferia sono messe alla prova tutti i giorni ed e’ la politica che deve attrezzarsi per comprendere le fatiche e trovare le risposte. L’obiettivo della manifestazione, infatti, e’ lo sviluppo di momenti di condivisione e socialita’, che offrono al cittadino possibilita’ di confronto, partecipazione e manifestazioni culturali”.

“Qui- prosegue la segretaria- le persone verranno sia perche’ incuriositi dalla novita’, ma anche per le certezze, come trovare dell’ottimo cibo, le birre e il vino a ‘km0′ ma soprattutto perche’ troveranno una ‘spazio culturale’ dove si alterneranno dibattiti, letture, giochi popolari, un’area attrezzata per i bambini e spettacoli gratuiti ogni sera”. “Quest’anno la Festa dell’Unita’ lo e’ anche nel nome- spiega Pina Tosto, responsabile organizzazione del Pd municipale- perche’ coincide con una scelta ed un augurio: riuscire a fare la Festa in una zona molto periferica, ma facilmente raggiungibile, farla bene e ‘bella’, ricordando che l’Unita’ e’ la mission di tutto il Partito Democratico. Ecco quindi una ‘4 giorni’, per leggere il nostro tempo, per ascoltare, e stare insieme; uno spazio messo a disposizione di tutti i democratici del territorio, e per i cittadini”. Insomma, quattro serate da non perdere, a partire da quella di giovedi’ 11 luglio con una cena a sottoscrizione per il Partito municipale, dove, stando a quanto assicurano gli organizzatori, dovrebbe partecipare anche il segretario Nicola Zingaretti.