Pd: domani in Campidoglio flash mob su Osp

Roma – Domani, martedi’ 26 maggio alle ore 12.30 il gruppo del PD capitolino e il Pd Roma saranno in piazza del Campidoglio per un flash mob contro il caos causato dall’attuale amministrazione sulle nuove regole per le occupazioni di suolo pubblico. Saranno presenti il capogruppo del PD capitolino Giulio Pelonzi, il segretario del PD Roma Andrea Casu, le presidenti del I e del II Municipio, Sabrina Alfonsi e Francesca Del Bello, e gli amministratori locali dei municipi. Lo scrive in una nota il Pd capitolino.