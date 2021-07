Pd, Foschi: alberi e rifiuti, Raggi non ha fatto nulla

Roma – “La Regione Lazio ha messo a disposizione di Roma 8 milioni di euro per realizzare impianti per i rifiuti. Questi soldi che scadono nel 2022 ma andranno persi perché Roma Capitale, a differenza di tanti altri comuni del Lazio, non ha fatto nulla.”

“La stessa cosa e’ accaduta per i fondi dedicati agli alberi della città: 1,5 milioni di euro stanziati dalla Giunta Zingaretti per un piano straordinario delle alberature pericolanti ma Roma Capitale spende solo 175 mila euro e perde i fondi restanti.”

“Peggio ancora la vicenda dei pini di Roma, dove il Comune non si è degnato neanche di rispondere all’offerta della Regione Lazio di contribuire con 500mila euro per salvare gli alberi dalla minaccia della cocciniglia. Da anni espone i cittadini di Roma a ogni genere di emergenza e cerca capri espiatori per nascondere la sua inettitudine. Per fortuna manca poco”. Lo dichiara in una nota il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.