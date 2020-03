Pd: grazie a Regione Lazio per linee guida servizi sociali

Roma – “Nel ringraziare la Regione Lazio per la Dgr.115 che offre linee guida utili sui servizi sociali da realizzare o meno in emergenza Covid-19, sollecitiamo parimenti Roma Capitale a fare chiarezza su quelli propriamente afferenti il Comune. Servono linee guida chiare che definiscano ambiti, priorita’, tipologie di servizi, livelli minimi municipali e definizione di protocolli. Gli enti gestori e le famiglie hanno bisogno di chiarezza, cosi’ come di dispositivi di protezione individuale che Roma Capitale deve garantire. Siamo pronti a unire le forze per fare il meglio che la citta’ sa esprimere: nella chiarezza di linee guida e nella sicurezza di utenti e operatori. Si accolga l’invito che viene dai nostri consiglieri comunali e si faccia in fretta”. Cosi’ in una nota Erica Battaglia, della direzione regionale del Pd e i consiglieri municipali dem Sara Alonzi del III, Emiliano Sciascia del V, Gianfranco Gasparutto del VI, Margherita Weylan del X, Julian Colabello del XIV e Agnese Rollo del XV.