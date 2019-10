Pd in piazza per dimissioni Sindaca Virginia Raggi

Roma – “Dal dicembre 2018, in occasione delle primarie per l’elezione del segretario regionale, il Partito Democratico di Roma ha avviato una mobilitazione permanente e una raccolta firme per chiedere le dimissioni di Virginia Raggi, la peggiore Sindaca di sempre della nostra città. In questi mesi insieme ai circoli municipali abbiamo portato la battaglia per chiedere le dimissioni della Raggi in tutti i municipi di Roma con le iniziative “Dimissioni subito” collegando la battaglia in Campidoglio a tante vertenze territoriali. Venerdì, sabato e domenica torneremo nelle strade e nelle piazze con l’iniziativa “Raggi Ora Basta” insieme al Gruppo capitolino, i presidenti dei municipi, i gruppi municipali e tutti i nostri militanti per denunciare i problemi e le emergenze della Capitale. Al fianco dei cittadini romani per confrontarci con loro sulle proposte per costruire l’alternativa e la rinascita della Capitale e per continuare a chiedere tutti insieme le dimissioni della Raggi. Su www.pdroma.it tutte le info su luoghi e orari della mobilitazione”. Lo comunica il Pd Roma in una nota.