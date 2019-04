Il PD e la sindrome di Orfini

Parla Orfini. Dichiara. Non perde occasione per ricordarci la sua insopportabile supponenza, la sua aura da “iosoioevoinunsieteun…”, la sua pesantissima presunzione di superiorità. Ne ha i tratti, la facies: il suo sguardo altero e patrizio, la barba ben curata, la voce dai toni pacati, tutto sembra dire (in questo ricorda, in dodicesimi, D’Alema) “ragazzi, lasciate stare che non capite neanche dove siete, ve lo insegno io come funziona il mondo”. Commenta quindi l’assoluzione definitiva del povero Marino per il famoso caso degli scontrini per le cene del sindaco (assoluzione “perché il fatto non sussiste” quindi non vi fu reato). Certo non poteva perdersi quei due secondi di celebrità riflessa che possono illuminare mesi di oblio politico e lo fa con quel cinismo perfido che è valso al renzismo la capacità di distruggere definitivamente un partito, il PD, che già stava insieme con il vinavil per conto suo.

A Roma poi, Orfini ha sganciato una bomba al neutrone, ha deforestato con l’agente orange il consenso della base – vedremo poi perché – ma oggi dice, con l’impudicizia che soltanto persone completamente autoreferenziali e scollegate dalla realtà sociale possono avere, “Marino? Noi facemmo una scelta politica: era inadeguato a gestire Roma”. A Orfini ed ai suoi io non perdonerò mai di aver consegnato la città ad una classe politica locale che si dice dirigente, ma va definita dilettante con i risultati che tutti noi (che a Roma viviamo) possiamo vedere ogni giorno. Ma il vulnus fondamentale della loro condotta dissennata inizia con la scelta del candidato sindaco alle elezioni: le primarie le ha volute il PD, non Marino. Marino però le ha vinte contro un candidato privo di storia politica (un ex giornalista Rai spedito a fare l’europarlamentare e poi prontamente richiamato a Roma) e le ha vinte bene, come vince le successive elezioni politiche e diventa sindaco di Roma, chiudendo così la mesta era della giunta dei camerati (Alemanno & co). Per Roma sembra l’inizio di una svolta: un sindaco outsider che viene dalla società civile, forte del consenso della base nel partito e degli elettori nella città. Marino, appena eletto, è, sostanzialmente, il frutto migliore della democrazia partecipativa e del consenso popolare, quindi ha una legittimazione politica fortissima, granitica. Ma non è uomo di partito e non risponde agli ordini del partito: Marino vuole soltanto fare il sindaco. Saltiamo a tre anni dopo e diamo menzione di qualche numero: con il 41,2 % di raccolta differenziata del 2015 raggiunto durante i 28 mesi dell’Amministrazione Marino, l’AMA proietta Roma tra le capitali europee più virtuose, peraltro, quest’ultime, dotate di un sistema impiantistico strutturato e funzionale che Roma non possiede. Viene pressoché eguagliata la percentuale di Berlino al 42%.

Sappiamo che Marino ha provato a mettere le mani nella governance delle municipalizzate, ha cercato di razionalizzarla, ha tentato di ridurre e semplificare quella giungla di clientelismo e spesa pubblica poco virtuosa che, invece, ha rappresentato un potente bacino elettorale e la bussola politica di riferimento per la giunta successiva. Questo il partito democratico non glielo ha perdonato ed è cominciato il fuoco amico. Si comincia con il caso della mitica Panda Rossa che finisce con un autogol per i nemici del Sindaco: la storia è grottesca, il sindaco ha diritto a circolare nella ZTL (come residente), ma la sparizione dell’autorizzazione che ha permesso alla sua auto di circolarvi nel periodo tra la scadenza e il rinnovo del permesso è stata effettuata da una manina che ha messo mano alle banche dati di Roma Capitale. La procura indaga, si accerta che, in effetti, la manipolazione c’è stata, ma gli autori restano ignoti.

Nel 2015, siamo a ottobre le pressioni per il caso scontrini (checché ne dica Orfini) fanno capitolare Marino che presenta le proprie dimissioni, ma egli le ritirerà subito dopo – confermando in questo la propria intima natura di outsider non controllabile – e Orfini porterà 26 consiglieri comunali di maggioranza a dimettersi davanti a un notaio. Marino, quindi, non verrà mai sfiduciato in aula dalla sua maggioranza consiliare, ma liquidato in uno studio notarile. Una fine peggiore di quella del povero Enrico Letta che viene silurato nell’assemblea del PD per poi dimettersi in Parlamento. E’ lo stile Renzi (il famoso “Stai sereno”). Soprattutto è la prova che la democrazia ed il consenso per gli apparatchik come Orfini non contano nulla. Conta la volontà del capo, quello che decide chi mettere in lista e chi no. Con buona pace dei romani e del loro voto, con buona pace della base del PD e del suo voto. Marino sarà stato un marziano (e dio sa se lo ho criticato al tempo), ma non era condizionabile: questo non gli fu perdonato. Un errore rosso, marchiano, sesquipedale, una autocastrazione della quale oggi raccogliamo i frutti avvelenati a livello locale e nazionale.

CB