Pd Lazio: Calenda attacca Bettini su cose di cui non si è mai occupato

Roma – “Ancora una volta Calenda attacca Goffredo Bettini chiamandolo in causa su questioni di cui non si è mai occupato e non si occupa. Bettini è da sempre riconosciuto nella storia di questa città per la sua autorevolezza, integrità e disinteresse personale.”

“Calenda continua a chiedere di aprire il dialogo e di essere coinvolto nelle decisioni, cosa che auspichiamo da tempo, ma poi continua a offendere e cercare nemici ovunque cancellando così ogni possibile forma di rapporto unitario”. Lo scrivono in un comunicato Bruno Astorre, Senatore e Segretario Regionale, Augusto Gregori, Presidente del Pd Lazio, Sara Battisti, Vicesegretaria Pd Lazio e Enzo Foschi, Vicesegretario Pd Lazio.