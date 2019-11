Pd Lazio: insieme a lavoratori Opel Fiumicino, sabato alla marcia

Roma – “Il Pd Lazio e’ al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della Opel di Fiumicino. La procedura di licenziamento collettivo e’ un rischio imminente e le forze democratiche del territorio devono essere al fianco delle famiglie che rischiano di rimanere senza reddito. Il Partito Democratico partecipera’ alla Marcia del Lavoro in programma per sabato alle 9.30 in piazza Grassi a Fiumicino”. Lo dichiara in una nota Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio.