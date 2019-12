Pd Lazio: romani vogliono risposte, Raggi non fa autocritica

Roma – “Dopo aver ascoltato la sindaca Raggi parlare stamane in Campidoglio, senza fare un briciolo di autocritica, dare un minimo di risposta su come gestire il rischio emergenza sanitaria che si puo’ abbattere sui romani e facendo solo l’ennesimo scaricabarile di responsabilita’, una domanda sorge spontanea: La Raggi e’ proprio cosi’ o e’ pagata per apparire cosi’ da Salvini?”. Cosi’ in un comunicato il vicesegretario del Pd Lazio, Enzo Foschi.