Pd, Leonori: taglio Iva assorbenti primo passo importante

Roma – “La scelta del governo Draghi di tagliare l’Iva, passando dal 22% al 10%, sugli assorbenti femminili è una buona notizia. Una risposta che donne e ragazze aspettavano da tempo. Questo rappresenta un primo importante passo verso l’obiettivo dell’aliquota del 4%.”

“Domani nella IX Commissione regionale inizierà il percorso della PL “Bonus assorbenti” della collega e Presidente Sara Battisti. Una misura che si pone l’obiettivo di restituire alle donne fino a 50 anni della nostra regione la differenza tra l’aliquota Iva applicata e quella del 4%. In nessuno Stato, se non in Italia, i prodotti igienici femminili sono equiparati ai beni di lusso”. Lo scrive in una nota Marta Leonori, capogruppo Pd della Regione Lazio. (Agenzia Dire)