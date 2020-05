Pd: Multiservizi, M5S boccia sospensione licenziamenti

Roma – “La maggioranza ha irresponsabilmente respinto, tramite l’astensione generalizzata dei suoi consiglieri, la mozione con cui chiedevamo di sospendere i licenziamenti dei 260 operatori Multiservizi che svolgono il servizio di raccolta di rifiuti non domestici per conto dell’Ama. Con la mozione, vista la scadenza del contratto e il rischio che questi lavoratori si ritrovino senza lavoro, chiedevamo anche di internalizzare il servizio, stabilizzando cosi’ i dipendenti, sfruttando le possibilita’ della mobilita’ tra lavoratori delle societa’ partecipate. Una soluzione, condivisa con i sindacati, che avrebbe risolto il problema a tempo indeterminato. I 5 stelle la hanno respinta e hanno, invece, approvato un’altra mozione, che non prevede l’internalizzazione. In questo modo, la precarieta’ di questi lavoratori si trascinera’ e continuera’ ad essere vincolata ai rinnovi dell’Ama”. Cosi’, in una nota, il gruppo capitolino del Pd.