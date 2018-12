Pd Municipio I: presidio per condannare fortemente furto pietre

Roma – “Vogliamo dirlo chiaramente che e’ vile chi ruba la memoria.” Cosi’, in una nota, il gruppo PD del Municipio Roma I Centro. “Esprimiamo il nostro totale sdegno per il furto delle pietre di inciampo nel Rione Monti, sampietrini speciali, opere d’arte che ricordano la famiglia Di Consiglio e la persecuzione nazi-fascista subita”- si legge ancora-.

“Per questo abbiamo promosso, con l’associazione Arte in Memoria, che cura la posa delle pietre in tutta la citta’, come Municipio, un presidio silenzioso. Questa sera alle 20 in Via della Madonna dei Monti, a cui invitano tutti i cittadini romani per testimoniare la loro forte condanna contro il furto delle 20 pietre d’inciampo”