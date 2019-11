Pd Municipio VI: sezioni attaccate da gruppo neofascista

Roma – “‘Questo quando governava il male assoluto – Autarchia dell’acciaio’, contornato da un volantino richiamante lo stile del Ventennio fascista. Questo e’ il volantino che e’ apparso oggi sulle porte e sulle bacheche delle sedi del Partito democratico del Municipio VI, volantini per cui la segreteria municipale e la comunita’ del Partito democratico vogliono esprimere il loro sbigottimento”. Cosi’ una nota del Pd del Municipio VI di Roma. “Sono solo due le ragioni che possono avere spinto Azione frontale ad attaccare alle nostre sedi queste locandine- continua il comunicato- La prima possibile e’ il tentativo di un eventuale minaccia. Riguardo quest’ipotesi non vogliamo spendere troppe parole, ci basta dire che per spaventare o intimidire la comunita’ dei democratici del municipio VI ci vuole ben altro. La seconda invece e’ la volonta’ di fare propaganda politica strumentalizzando uno dei piu controversi problemi che il nostro Paese sta attraversando in questa fase. Se fosse questa la ragione del ‘volantinaggio notturno’ vorremmo solo far notare che utilizzare la questione Ilva per mera demagogia politica e semplicemente aberrante, e per il nostro territorio senza senso. Utilizzare l’Ilva per la propaganda neofascista significa non avere minimamente a cuore i lavoratori e le famiglie di Taranto. Ma a questo siamo abituati: noi i problemi cerchiamo di risolverli, le destre cercano di sfruttarli”. “Una cosa e’ certa: ne qui, sul territorio del municipio VI, ne a Taranto, ne in qualsiasi altro posto in Italia, permetteremo che il fascismo (si, il male assoluto) possa ripresentarsi se non in forma di piccoli e sporadici rigurgiti, come avvenuto quest’oggi. Noi ci siamo, resisteremo e ci troveranno come ieri, oggi e domani presenti!” conclude la nota.