PD Municipio VII: no a spostamento Terminal bus ad Anagnina

Roma – “Oggi in Consiglio municipale abbiamo votato un atto per ribadire la nostra contrarieta’ all’ipotesi di delocalizzazione dei bus all’interno del Terminal Anagnina. Un atto importante che, dopo la mozione approvata dall’Assemblea capitolina il 29 novembre, schiera anche il VII municipio contro la decisione della sindaca Raggi e dell’assessore alla mobilita’ Linda Meleo”. Cosi’ in una nota il gruppo del Partito Democratico del VII municipio.

“Il fatto che l’atto sia stato votato all’unanimita’ da maggioranza e opposizione- continua il comunicato- rappresenta una novita’ importante e una dura presa di posizione contro la sindaca Raggi da parte della sua stessa maggioranza. Un progetto non condiviso con cittadini e amministratori locali, che ha costretto la Sindaca a fare mea culpa”.

“Una doppia retromarcia: dopo il voto dell’assemblea capitolina, arriva anche lo stop dal VII municipio. Un grazie ai consiglieri del movimento 5 stelle per aver avuto finalmente il coraggio di contestare questa amministrazione”.