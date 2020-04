Pd Municipio VII: su Statuario-Capannelle bugie Fdi

Roma – “Gli esponenti di Fdi del VII municipio vogliono fomentare le paure dei cittadini divulgando false notizie. Non si aiuta in questo modo la popolazione e viene meno lo anche spirito di collaborazione e unita’ nazionale che dovrebbe contraddistinguere tutte le forze politiche di fronte all’emergenza che vive tutto il paese. La situazione nel quartiere Statuario-Capannelle non e’ preoccupante, come non lo sono i quartieri limitrofi al Policlinico Gemelli, all’Umberto I o all’ospedale Spallanzani e alle altre strutture che ospitano reparti Covid. Non e’ agitando lo spettro delle zone rosse che si aiutano i cittadini ad affrontare con serenita’ e compostezza una situazione di emergenza che coinvolge tutto il territorio nazionale.”

“Di preoccupante, nello scenario che stiamo vivendo, non ci sono le residenze assistite per i pazienti, ma solo coloro che creano dannosi ,quanto pretestuosi, allarmismi per avere un minimo di visibilita’. I cittadini di Statuario-Capannelle non hanno bisogno di certa politica ma di persone serie che sanno dare indicazioni utili per agevolare l’uscita da una emergenza grave e su cui la politica dovrebbe astenersi dal fare assurde quanto pericolose speculazioni”. Cosi’ in un comunicato il consigliere capitolino del Pd, Giulio Bugarini, e la capogruppo del Pd nel Municipio VII, Valeria Vitrotti.