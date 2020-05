Pd: nuovi e importanti contributi da Regione Lazio

Roma – “La regione Lazio dimostra ancora una volta di essere ‘Regione di Sport’. Sono stati presentati ieri in conferenza stampa dal Presidente Zingaretti importanti provvedimenti per sostenere gli operatori del settore, cosi’ gravemente colpiti dal blocco di tutte le attivita’ a causa del diffondersi del Covid19. Oltre 5 milioni di euro per voucher sport under 25, bonus per famiglie, contributi per interventi di sanificazione e per canoni di locazione fino al 40%, alcuni degli interventi che garantiranno un primo concreto aiuto ad associazioni, gestori di impianti, famiglie e lavoratori dello sport.”

“Un risultato importante ottenuto grazie anche all’impegno del Partito democratico del Lazio che in queste settimane ha avviato un importante campagna di ascolto e di tutto il gruppo regionale alla pisana che ha saputo trasformare le aspettative e le necessita’ in impegni e soluzioni concrete. La Regione Lazio del presidente Zingaretti dimostra ancora una volta di essere all’ avanguardia nelle politiche sportive per garantire a tutti i cittadini, anche in questo difficile momento, I’esercizio del diritto allo sport, come strumento di socialita’ e benessere e in cui nessun lavoratore del settore possa essere lasciato solo”. Cosi’ in una nota il senatore Bruno Astorre, segretario Pd Lazio, e Fabio Appetiti, responsabile dipartimento sport del Pd Lazio.