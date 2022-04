Pd, Parrucci: Liceo Amaldi centro eccellenza su formazione

Roma – Il Consigliere Delegato Daniele Parrucci, con la Consigliera Capitolina Nella Coverti e l’Assessora ai LLPP del VI Municipio Chiara Del Guerra, hanno visitato il Liceo “Amaldi” di Roma, assieme alla Dirigente scolastica Maria Rosaria Autiero.

“Un Liceo di eccellenza, come molte scuole superiori di Roma e del territorio metropolitano. Abbiamo potuto apprezzare il grande lavoro che la scuola ha fatto in questi anni, trasformando questo istituto in un vero e proprio Campus su modello europeo. Grandi progetti innovativi e di inclusione che consentono anche ai cittadini di questo quadrante di essere parte attiva ed inclusiva della scuola.”

“Per aiutare a sviluppare questo percorso la Città metropolitana investirà in due interventi; il primo nella sede centrale di Via Parasacchi per ristrutturare il corpo centrale della scuola con 1 milione e 250 mila euro, oltre all’aula magna e all’ottenimento del Certificato prevenzione incendi.”

“Il secondo più consistente, di oltre un milione e mezzo di euro, per ampliare sei aule didattiche e riqualificare gli esterni con la messa in sicurezza della struttura scolastica della succursale in zona Castelverde. Continueremo a monitorare le scuole di nostra competenza, in linea con il nuovo indirizzo politico che il Sindaco Roberto Gualtieri ci ha dato”. Così in una nota Daniele Parrucci, Consigliere Delegato alle scuole CMRC. (Agenzia Dire)