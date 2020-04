Pd: pensare a rilancio per futuro possibile

Roma – “La pandemia attuale ci obbliga a un reset dei nostri modelli di sviluppo, della nostra economia e societa’. Adesso e’ il momento di chiedersi come vogliamo che sia il dopo e di iniziare a tracciare visioni e percorsi”. Lo affermano Augusto Gregori e Beatrice Covassi, rispettivamente Responsabile Siluppo economico e Turismo, e Coordinatrice del Forum Industria del Partito Democratico del Lazio.

“Crediamo che per assicurare una risposta solidale all’emergenza attuale e alla crisi economica che seguira’ la pandemia – continuano Gregori e Covassi- occorreranno strumenti nuovi sul piano regionale, nazionale ed europeo, per rendere i nostri modelli di sviluppo resilienti, sostenibili e capaci di rilanciare l’economia su basi nuove, promuovendo la digitalizzazione e l’innovazione. La videoconferenza di ieri, “Reset”, e’ stata la prima tappa che ha visto economisti politici e amministratori, confrontarsi su come si potrebbe rilanciare il paese e creare le condizioni per uno sviluppo futuro, duraturo e a prova di crisi.”

“Creare delle unita’ di resilienza, investire in capitale umano e formazione, tagliare la burocrazia, dare impulso alla digitalizzazione per lanciare anche l’economia verde, ripensare governance UE e strumenti, dal ricorso alla Banca europea degli investimenti per fornire liquidita’ alle imprese ad una maggiore flessibilita’ d’uso dei fondi europei. Queste alcune delle proposte emerse, insieme a un forte richiamo all’Europa come orizzonte inprescindibile. Noi- concludono gli esponenti PD- crediamo che sia possibile farlo tramite un dibattito politico sereno e costruttivo, e per questo continueremo sulla scia di Reset a chiamare a raccolta competenze tecniche amministrative, politiche e sociali in grado di contribuire alla ricostruzione del paese e del nostro mondo dopo la pandemia”.