Pd: piano ‘Pronto Cassa’, primo ossigeno per imprese

Roma – “Il piano Pronto Cassa varato dalla Regione e’ un primo forte intervento per le imprese e le partite Iva del Lazio”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio senatore Bruno Astorre. “Il sistema di concertazione e unita’ messo in campo da Regione e Associazioni produttive del Lazio, inoltre, e’ centrale per reggere l’impatto degli effetti del coronavirus che investono il Paese e il mondo. Uniti- conclude Astorre- usciremo da questo incubo”.