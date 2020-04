Roma – “Chiediamo alla Prefettura e alla Questura di Roma di impedire la violazione delle regole che stanno salvando la vita dei cittadini e di fermare la vergognosa marcia di Forza Nuova, prevista per domenica a San Pietro”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in merito all’annuncio di Forza Nuova che promuove una manifestazione a San Pietro la domenica di Pasqua.