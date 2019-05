Pd primo partito a Roma con 30,6%: Lega al 25,8% e tracollo 5S col 17,6%

Roma – Con il 30,6%, e’ il Pd il primo partito a Roma alle Europee. I Dem guidati dal governatore del Lazio Nicola Zingaretti hanno preso 338.885 preferenze in tutto. La Lega del vicepremier Matteo Salvini si piazza al secondo posto con il 25,8 e 285.318 voti. Un ‘boom’ considerato che alle politiche di un anno fa aveva ottenuto l’11%. In terza posizione il Movimento Cinque stelle, arrivato al 17,6%, con appena 194.545 preferenze. Il dato rappresenta un campanello d’allarme per l’amministrazione capitolina pentastellata, arrivata a quasi tre anni dal suo insediamento. Rispetto alle elezioni di un anno fa, infatti, il consenso appare pressoche’ dimezzato e lo scettro di primo partito della Capitale passato di mano bruscamente.

Ottimo il risultato di Fratelli d’Italia, che sfiora i 100mila voti e arriva a quota 8,7%. Una percentuale che rappresenta anche il tanto agognato sorpasso nei confronti di Forza Italia, ormai terza forza politica del centrodestra capitolino con il 5,6% e appena 61.638 preferenze. Piu’ Europa raggiunge poi il 4% (44.310), mentre la Sinistra registra il 2,9% (31.731), qualcosa in piu’ rispetto a Europa Verde al 2,2 (24.614). Il Partito comunista con lo 0,9% (9.934) e il Partito Animalista con lo 0,5% (5.152) prendono piu’ voti di Casapound, arrivato allo 0,4% (4.601). La formazione di estrema destra supera di poco il Popolo della Famiglia, sempre allo 0,4 con poco piu’ di 4.000 preferenze. Chiudono Popolari per l’Italia allo 0,2% (2.521), Partito Pirata allo 0,2 (2.162) e Forza Nuova allo 0,1 (1.050).