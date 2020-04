Pd Provincia Roma: da conferenza nasce unità di crisi

Roma – “Nasce l’unita’ di crisi provinciale, che terra’ insieme amministratori, parti sociali e rappresentanti del comparto sanita’ per monitorare la situazione dei nostri territori e fronteggiare l’emergenza sanitaria e la spaventosa crisi economica che ne sta scaturendo”. E’ quanto ha affermato il segretario del Pd provincia Roma, Rocco Maugliani, al termine della IV Conferenza programmatica della federazione del Partito democratico della provincia di Roma che si e’ tenuta su piattaforma digitale e in diretta Facebook il 26 e il 27 aprile. Due giorni di incontri, 70 relatori, circa 130 interventi, 4 tavoli di lavoro, 2 sessioni di assemblea plenaria, piu’ di 450 persone collegate in diciotto ore complessive di dibattiti sul web.”

“Hanno partecipato alla Conferenza il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, il presidente del Parlamento Europeo. David Sassoli, il segretario regionale Bruno Astorre e numerosi parlamentari europei e nazionali, membri del governo, assessori e consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali, dirigenti di partito, delegazioni straniere, rappresentanti dei sindacati, delle imprese, della cooperazione, del mondo della sanita’, del terzo settore. Si e’ discusso della crisi economica vista dai Comuni e dall’Europa, dell’emergenza sanitaria e delle prospettive future, della forma partito nell’era digitale. “Domani e’ un altro giorno- conclude Maugliani- era lo slogan della nostra iniziativa. Noi domani ci saremo perche’ non importa per quanto tempo saremo costretti a stare distanti, questo non ci impedira’ di restare vicino alle nostre comunita’”.