Pd: raccolto firme e formalizzata richiesta per seduta straordinaria Assemblea Capitolina

Roma – “Le violenze scatenate contro i ragazzi del cinema America sono inaccettabili e vanno respinte dalle istituzioni e dalla comunita’ democratica della capitale con nettezza. Le 2 aggressioni sono solo le ultime in ordine cronologico e sono state precedute nei mesi scorsi da violenze ai danni di giornalisti, attacchi alle sedi dei partiti e delle associazioni democratiche e antifasciste. Minacce esplicite hanno interessato giornali, singoli esponenti politici e la comunita’ ebraica romana. La scia di violenza a Roma si e’ manifestata a piu’ riprese anche con gravi episodi di stampo razzista e omofobo. Il piu’ delle volte gli autori di questi episodi, legati a gruppi dell’estremismo di destra, hanno fatto esplicito richiamo al fascismo”. Cosi’ in un comunicato il gruppo capitolino del Pd.

“Non si e’ trattato di gesti isolati di singoli ma di gruppi gia’ dediti a spedizioni e aggressioni di stampo squadrista. Minimizzare il fenomeno sarebbe da miopi e pericoloso. Roma storicamente citta’ aperta e democratica e medaglia d’oro della resistenza non puo’ tollerare oltre questi episodi. Nei giorni scorsi abbiamo chiesto alla citta’ e alle sue istituzioni di fornire una risposta forte ed immediata anche attraverso una profonda riflessione sulle attivita’ dei gruppi dell’estremismo neofascista e sulle misure da adottare per arginare e fermare la loro violenza. Stigmatizzare la gravita’ dei fatti e ribadire con chiarezza e fermezza i valori costituzionali e’ importante ma puo’ non essere sufficiente. Prima che sia troppo tardi, insieme ad una campagna educativa nelle scuole della capitale sui valori della Costituzione, vanno al tempo stesso adottate misure idonee ad impedire ogni agibilita’ ai gruppi che fanno dell’odio, della violenza e del fascismo la loro identita’ politica” -spiega il comunicato.

“Sperando di trovare nella Sindaca, nella maggioranza e negli altri gruppi che siedono in Campidoglio il giusto sostegno ad una iniziativa che rafforza quei valori di solidarieta’ e antifascismo di cui Roma e’ testimone, abbiamo raccolto le firme e formalizzato una richiesta urgente per una seduta straordinaria dell’Assemblea Capitolina, da tenersi nei prossimi giorni, sulla tema della violenza dei gruppi neofascisti nella nostra citta’”.