Pd: Raggi deve aprire trattativa con utenti e dipendenti Capodarco

Roma – “Nell’esprimere solidarieta’ concreta ai lavoratori e agli utenti dei lavoratori socio-occupazionali dell’associazione Comunita’ Capodarco di Roma, stamane in protesta sotto l’assessorato alle politiche sociali di Viale Manzoni, chiediamo alla Sindaca di aprirsi ad una trattativa che permetta la continuita’ del servizio. L’inclusione e la valorizzazione di cittadini con disabilita’ complesse , la serenita’ delle famiglie coinvolte, nonche’ dei lavoratori, siano priorita’. Trascurare questo aspetto della citta’ non e’ piu’ tollerabile. Roma apra le porte a chi vive maggiori difficolta’ e rassicuri quelle realta’ sociali che tanto fanno per garantire uguaglianza e pari opportunita’. Abbiamo presentato da tempo un’interrogazione urgente alla Sindaca e alla Giunta, purtroppo senza risposta, con la richiesta di impegno ad avviare con utenti e lavoratori un percorso positivo che permetta di uscire da quell’incertezza ben denunciata oggi anche dai Sindacati”. Cosi’ in una nota il gruppo consiliare del Pd in Campidoglio.