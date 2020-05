Pd: Raggi deve chiarire su Multuservizi e acquisizione Acea di Simam

Roma – “Siamo allo sbando totale, i lavoratori della Multiservizi sono ad un passo dal non ritorno e la Raggi non fa una dichiarazioni in merito a cio’. Acea ha fatto l’acquisizione del 70% di Simam, azienda di progettazione e realizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti. Pretendiamo come lavoratori e circolo del lavoro “Pd Ama” che la Sindaca illustri ai lavoratori qual e` il senso industriale dell`acquisizione di Simam. Quale progetto c’e’ dietro a questo processo? E’ strano che tutto questo e’ stato svolto in un momento che Ama e’ senza bilanci e piano industriale e che Multiservizi sta mettendo alla porta 270 operai. La Sindaca prenda posizione, altrimenti come lavoratori daremo una dura battaglia per tutelare il nostro lavoro”. Cosi’ in una nota Flavio Vocaturo, del Pd Ama.