Pd: Raggi non stia su Facebook e ringrazi Alfonsi per Piazza Vittorio

Roma – “La sindaca Raggi dovrebbe uscire da Facebook e aprire gli occhi su Roma: invece di attaccare il Pd e la presidente (del Municipio I, ndr) Alfonsi sui social dovrebbe ringraziarli per aver indicato la priorita’ di liberare i portici di piazza Vittorio. Se in questi anni avesse ascoltato piu’ spesso la sua voce e quella dei presidenti di centrosinistra avrebbe solo fatto meno danni alla citta’”. È quanto si legge in una nota del Pd Roma.