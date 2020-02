Pd: da Regione risposte a chi rischia sgombero

Roma – “Auspichiamo che oggi la Pisana approvi la regolarizzazione per i nuclei che sono sotto il limite del reddito di accesso e che sono nella casa prima del 2014. Ci sono due politiche sulla casa: chi vuole sgomberare tutti buttando interi nuclei in strada e chi invece non regolarizza tutti ,ma solo chi ha davvero bisogno e necessita di un tetto cacciando via dalle case popolari chi invece guadagna troppo. Da stasera molte famiglie della citta di Roma potranno dormire tranquille senza il rischio della forza pubblica sotto casa. Essere di sinistra e’ questo ed e’ normale che una parte dei 5 stelle non lo capisca. Loro preferivano con Salvini fare i condoni fiscali ai ricchi”. Lo dichiara in una nota Yuri Trombetti, responsabile casa Pd Roma.