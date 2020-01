Pd: ringraziamo Speranza, evitare notizie false Coronavirus

Firenze – “Ringraziamo il ministro Speranza per l’informativa puntuale ed efficace in Parlamento, in cui ha ricordato che l’Italia e’ stato il primo Paese ad anticipare addirittura le linee guida sull’epidemia, con gli scanner per la temperatura nei principali aeroporti”. Lo afferma la senatrice del Partito democratico Paola Boldrini, capogruppo dei dem in commissione Sanita’ a palazzo Madama.

Speranza, aggiunge, “ha ricordato che la situazione e’ seria ma sotto controllo e che il ministero della Salute, con le sue grandi competenze e con una task force Coronavirus sempre attiva, segue in tempo reale, in una rete internazionale, l’evolversi della situazione. Il nostro sistema sanitario nazionale- rivendica la senatrice- sta dimostrando ancora una volta di saper affrontare una situazione come questa e per questo vanno ringraziati tutti gli operatori sanitari impegnati su questo fronte”.

Cio’ che va evitato, ammonisce, “sono le fake news, gli allarmismi e le speculazioni. Anche le forze politiche dovrebbero fare squadra, come sta accadendo tra le regioni e il ministero, e collaborare in Parlamento e con il governo, per evitare inutili allarmismi”. In questo senso, segnala Boldrini, “preoccupa l’intolleranza che puo’ essere alimentata nei confronti della comunita’ cinese e soprattutto nei confronti dei bambini”.