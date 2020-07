Pd: ripartono migliaia di attività con sport di contatto

Roma – “Con la nuova ordinanza regionale si da’ il definitivo via libera a tutti gli sport di squadra e di contatto consentendo a migliaia di sportivi di tornare a praticare la disciplina preferita e, soprattutto, a migliaia di circoli, associazioni, imprese di far ripartire tutte le attivita’ sportive salvaguardando l’esistenza stessa di queste realta’ messe a dura prova dal prolungato stop imposto dalla pandemia. Tornare a giocare in sicurezza era l’obiettivo per cui, come Pd Lazio, ci siamo spesi in tutte queste settimane successive al lockdown e la Regione Lazio ancora una volta si dimostra con i fatti istituzione vicina allo sport, ai lavoratori del settore e alle decine di migliaia di praticanti della nostra Regione”. Lo dichiarano Enzo Foschi, vicesegretario del Pd Lazio e Fabio Appetiti, responsabile Sport del Partito democratico regionale.