Pd Roma al fianco di cittadini, lavoratori e sindacati

Roma – Il 25 ottobre il Partito democratico sarà a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in sciopero contro l’arroganza e l’incompetenza della giunta Raggi che dopo anni di promesse ai lavoratori e impegni con la città non mantenuti, alla incapacità amministrativa aggiunge ogni giorno errori nella gestione paradossale delle società partecipate.

Come la decisione di liquidare Roma metropolitane, ostinatamente perseguita nonostante l’evidenza dei fatti e le tante opinioni competenti contrarie. Il tutto alla vigilia di un incontro già previsto e già fissato con il governo. La liquidazione di Roma metropolitane e con essa di 150 famiglie e’ solo l’ultimo atto di una sequenza di fallimenti nella gestione delle partecipate.

Per tutto cio’ il Partito democratico condivide la bocciatura senza appello della amministrazione Raggi testimoniata dallo sciopero del 25 .

Di fronte al tristissimo declino della Capitale non c è che una soluzione: le dimissioni della giunta Raggi.”