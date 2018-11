Pd Roma: esprimiamo nostra solidarietà a presidente Alfonsi

Roma – “Solidarieta’ alla presidente Alfonsi. Per il suo impegno a difesa della legge 194 ha ricevuto oggi un attacco in Aula, mentre era in corso il consiglio municipale, da parte di militanti di Militia Christi entrati a volto coperto. Entrare in una sede delle istituzioni con il volto coperto da’ gia’ la misura dell’azione. Le donne di Roma invece hanno gli occhi ben aperti e gia’ qualche giorno fa, grazie al voto dei consiglieri di maggioranza e di opposizione di centrosinistra, hanno respinto in Aula Giulio Cesare le mozioni contro la legge 194”.

“Una legge scritta 40 anni fa in difesa della maternita’ consapevole e dell’autodeterminazione delle donne, un binomio al quale le donne sono ancora oggi molto legate e non intendonpo arretrare di un passo. La presidente Alfonsi si era spesa in prima persona e per questo e’ stata oggi al centro di questo vile attacco. A lei e alle consigliere del I Municipio la solidarieta’ del gruppo capitolino del Partito Democratico e un ringraziamento per il loro impegno”. Cosi’ in un comunicato le consigliere e i consiglieri del gruppo capitolino del Partito Democratico.