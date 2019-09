Pd Roma: garantire continuità scolastica a bambini via Cardinal Capranica

Roma – “Lo sgombero dall’ex scuola Don Calabria in via Cardinal Capranica il 15 luglio ha coinvolto interi nuclei familiari. Dei circa 300 occupanti allontanati dall’edificio molti di questi erano bambini in eta’ scolare. Bambini che frequentavano regolarmente le scuole del quartiere di Primavalle e che ora si trovano ricollocati in altre zone della citta’. Le mamme di questi scolari, giustamente preoccupate per il venir meno della continuita’ formativa, chiedono di agevolare la possibilita’ di mantenere i propri figli nelle scuole gia’ frequentate prima dello sgombero”. Lo scrive, in una nota, il gruppo Pd del Comune di Roma.

“A tale scopo oggi alle ore 14.30 presso la sala del Carroccio in Campidoglio e’ stato fissato un incontro con il gruppo capitolino del Pd che ricevera’ una delegazione di mamme sgomberate dall’ex scuola Don Calabria” conclude il comunicato.