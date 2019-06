Pd Roma: no a odio e esclusione, noi da parte di #IoAccolgo

Roma – “Esiste un’Italia ancora umana. Per questo abbiamo deciso di aderire, come Gruppo capitolino del Partito democratico, alla campagna #IoAccolgo. Abbiamo deciso da che parte stare da tempo e siamo con chi combatte per dire no all’odio e all’esclusione e si’ all’accoglienza, alla solidarieta’ e all’uguaglianza”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd di Roma.

