PD Roma: Raggi deve negare ennesima scorribanda a sfondo fascista

Roma – “La manifestazione all’universita’ La Sapienza contro Mimmo Lucano annunciata da Forza Nuova e’ l’ennesima provocazione contro la citta’. La sindaca Raggi intervenga e chieda al Prefetto e al Questore di vietare l’ennesima scorribanda fascista. Le provocazioni orchestrate da chi istiga odio non si debbono piu’ ripetere”.

“E’ inaccettabile la ripetizione all’interno dell’Universita’ di ulteriori tensioni come quelle attuate a Casal Bruciato e a Torre Maura -prosegue il comunicato a stampo Pd. Mimmo Lucano, invitato a sostenere una lezione dalla facolta’ di Lettere non puo’ essere oggetto della campagna d’odio delle formazioni neofasciste e neonaziste cosi’ come e’ gia’ accaduto alla sindaca Raggi. Il ministro Salvini deve garantire l’ordine e impedire agli squadristi di reiterare l’ennesima provocazione”. Cosi’ in un comunicato il gruppo capitolino del Pd.