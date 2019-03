Pd Roma: Raggi parla di città multiculturale e a Parioli si consuma gesto razzista

Roma – Questa la nota del Pd Roam: “Il gruppo capitolino del Pd condanna e stigmatizza fortemente l’aggressione di stampo razzista avvenuta poco fa nel quartiere Parioli. È inammissibile che in una Capitale come Roma possano trovare ancora spazio episodi di intolleranza con matrice xenofoba e sessista. Proprio nel momento in cui si consumava questa ingiustificabile vicenda, dal Campidoglio il Papa esortava la citta’ e i suoi amministratori a vigilare sul tema dell’integrazione e dell’accoglienza”.

“Cosa sta facendo la sindaca in questo senso, a parte predicare bene dall’alto delle sue stanze? La Raggi, che questa mattina col Pontefice si e’ vantata di guidare una Capitale aperta e multiculturale, solidarizzi con questa donna aggredita, chieda scusa a nome della citta’ e faccia un profondo mea culpa su quanto non fatto nel solco della tolleranza e dell’integrazione da parte della sua Giunta” -conclude il gruppo Pd-.