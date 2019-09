Pd Roma, Torquati: rispetto per travagli personali, ma non a confusione

Roma – “Le ricostruzioni giornalistiche e i comunicati che si rincorrono in queste ore non fanno bene alla comunità del Partito Democratico di Roma. Nel rispetto del travaglio personale dei singoli che va rispettato, serve però chiarezza. Si apra una nuova fase su Roma, soprattutto negli atteggiamenti anche di chi in questi mesi ha frenato cambiamenti che una nuova stagione richiedeva. Una fase larga e coraggiosa, che tenga conto dell’unità indispensabile al Partito Democratico tutto e soprattutto a Roma. Comprendo in queste ore quanti chiedono un confronto ordinato all’interno degli organismi dirigenti. È giusto farlo perché di fronte a noi abbiamo un orizzonte possibile: riorganizzare le forze in campo, ascoltare militanti, iscritti e forze sociali per lanciare una proposta per la Capitale. Non è questo il momento della paura. É semmai il momento del coraggio di una fase nuova, della solidarietà e della chiarezza”. Così in una nota Daniele Torquati Capogruppo in Municipio XV e membro della Segreteria romana del PD