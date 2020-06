Pd Roma: vicini a Pacciotti, sì a Ius Culturae

Roma – “Solidarieta’ a Marco Pacciotti e grazie per il tuo impegno quotidiano per superare i decreti sicurezza e portare avanti lo Ius Culturae”. Cosi’ in un comunicato il segretario del Pd Roma, Andrea Casu, e Sibi Mani Kumarangalam, presidente Pd Roma. “L’odio e l’ignoranza degli haters che ti hanno attaccato in queste ore non ti fermera’ e non ci fermera’. Tutta la comunita’ delle democratiche e dei democratici e’ al tuo fianco per vincere insieme questa battaglia fondamentale per l’Italia e per Roma”, concludono.