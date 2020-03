Pd: sanificare e consegnare spesa porta a porta in Erp

Roma – “Grazie alla Regione Lazio, sempre in prima linea nel proteggere dal virus la nostra citta’, si sono avviate nella Capitale due iniziative fondamentali: la sanificazione di circa 4000 ambienti ATER in 66 quartieri della Capitale e l’accordo siglato oggi con ATER Roma, Coop e Croce Rossa italiana per portare la spesa gratis agli inquilini con disabilita’ o con piu’ di 65 anni. Due azioni concrete avviate dall’assessorato politiche abitative guidato da Massimiliano Valeriani per aiutare i romani che vivono negli alloggi ATER a fronteggiare meglio questi difficili giorni. In queste ore cruciali dobbiamo restare a casa senza interrompere mai il nostro impegno per proteggere chi una casa non la ha o rischia di perderla e offrire a tutte le persone piu’ fragili gli strumenti necessari a poterlo fare: per questo come democratici abbiamo deciso di sostenere l’iniziativa della Regione e l’accesso ai nuovi servizi avviando una campagna di diffusione online di materiale informativo”. Cosi’ Andrea Casu, segretario del Pd Roma, e Yuri Trombetti, Responsabile Casa Pd Roma, in una nota.