Pd: scuola media Periello chiusa da un anno, ancora tutto fermo

Roma – “È esattamente trascorso un anno da quando la Commissione Stabili Pericolanti di Roma Capitale ha deciso di interdire l’utilizzo di due piani su quattro della scuola media Periello di Cesano Borgo. Nonostante le manifestazioni dei genitori, che sono andati persino a rappresentare la propria preoccupazione in Campidoglio e i consigli straordinari che abbiamo richiesto e che si sono tenuti in Municipio, ad oggi tutto e’ rimasto come un anno fa. Nessun controllo si e’ tenuto perche’ si e’ in attesa degli esiti della gara, pubblicata lo scorso agosto, per le verifiche e la progettazione degli interventi di miglioramento e adeguamento sismico.”

“Il totale disinteresse sul problema da parte delle assessore capitoline, Gatta e Baldassarre, entrambe rimosse dai loro incarichi mesi fa, e l’incapacita’ di affrontarlo con serieta’ e atteggiamento di risoluzione sin dai primi momenti da chi amministra questa citta’, ha mortificato una intera comunita’ scolastica. Classi che difficilmente si costituiscono per mancate iscrizioni al primo anno, professori trasferiti altrove e personale scolastico in difficolta’. Questo e’ il quadro che si profila e che e che inizia ad essere inquietante oltre che assurdo”. Cosi’ in un comunicato Daniele Torquati e Agnese Rollo, consiglieri Pd del Municipio Roma XV.