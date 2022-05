Roma – “Nei 5 anni della peggiore sindaca dai tempi di Vesta avete portato in giro per l’Italia oltre un milione e mezzo di tonnellate di rifiuti sui tir. E avete il coraggio di parlare di inquinamento. Ci avete sepolto sotto la monnezza. E fate la Crusca sul termovalorizzatore. Pietà”, dice Filippo Sensi, deputato del Pd, in una critica senza mezze misure alla posizione M5s sull’inceneritore a Roma. (Agenzia Dire)