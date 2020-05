Pd: su ‘Dopo di noi’ sbagliato disertare confronto

Roma – “Il tema del ‘Dopo di noi’ e’ talmente tanto delicato che leggere lo sconcerto di famiglie e associazioni, oggi presenti nell’apposita Commissione Controllo e Garanzia all’uopo convocata, e’ un dispiacere politico e culturale. È demoralizzante constatare che mentre i beneficiari finali del provvedimenti chiedono di interloquire con Roma Capitale per migliorare e comprendere un provvedimento vitale per la qualita’ della vita di migliaia di persone con disabilita’, la maggioranza pentastellata preferisca non ascoltare e andare avanti in autonomia pubblicando il bando con la Commissione in corso.”

“A Roma ormai la partecipazione e la trasparenza sono un miraggio. Il coraggio, tanto sbandierato 4 anni fa in campagna elettorale, e’ rimasto uno slogan sbiadito a cui si aggiunge la totale mancanza di rispetto: il ‘Dopo di noi’, tema caro al Partito Democratico che ne ha scritto la legge di riferimento, meritava il giusto spazio di condivisione. Le linee guida per Roma a firma 5 stelle pongono interrogativi su cui in tanti chiediamo risposte: non ci sono certezze per i piani personalizzati, la compartecipazione ha prezzi altissimi per le famiglie, non si comprende il ruolo del case manager e non si capisce chi lo sceglie, non c’e’ alcuna certezza per i progetti gia’ avviati in alcuni Municipi.”

“Cosa costava ascoltare famiglie, associazioni, sindacati e forze di opposizione per condividere un percorso su cui nessuno si sognerebbe di fare campagna elettorale se non questa maggioranza?”. Cosi’ in un comunicato Erica Battaglia della direzione regionale del Pd, Giovanni Zannola consigliere comunale Dem, i consiglieri municipali Caterina Boca del II, Sara Alonzi del III, Maura Lostia del V, Gianfranco Gasparutto del VI, Claudia Pappata’ del IX, Daniela Cirulli del XII, Agnese Rollo del XV e l’ex consigliere del IV, Emiliano Sciascia.