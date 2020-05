Pd: treni Roma-Lido, poco distanziamento e controlli insufficienti

Roma – “La tanto attesa ‘Fase 2′ parte sotto i peggiori auspici per la ferrovia Roma-Lido. Questa mattina, in molte stazioni della linea non e’ stato predisposto alcun controllo per contingentare l’accesso ai vagoni che, infatti, negli orari di punta erano pieni ben oltre il 50% della capacita’ di carico prevista dall’ordinanza regionale. Il tutto si e’ verificato senza che Atac provvedesse alla rimodulazione del servizio, con l’usuale indisponibilita’ del materiale rotabile necessario a garantire le prestazioni minime. Di conseguenza, gli utenti non sono stati messi nelle condizioni di rispettare le dovute distanze di sicurezza, mettendo cosi’ a repentaglio la loro salute e quella dei dipendenti dell’azienda. Chiediamo all’amministrazione comunale di attivarsi al piu’ presto per tutelare i viaggiatori e i lavoratori della Roma-Lido”. Cosi’ in un comunicato Giovanni Zannola, consigliere Pd Assemblea Capitolina e Flavio De Santis, segretario Pd X Municipio.