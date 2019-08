Pd, Umberti-Demasi: iniziative circolo Casal Bruciato, da Ue a lavoro

Roma – “All’autore del reportage pubblicato su l’Espresso la scorsa settimana dal titolo ‘Roma, quando tutto e’ finito’, in cui tra le altre cose si fa cenno al circolo Pd di Casal Bruciato, consigliamo di consultare la pagina Facebook del circolo. Vi trovera’ tutte le iniziative in tema di Europa, giustizia e lavoro organizzate dopo la riapertura del maggio scorso. In quelle occasioni, a meno di qualche svista, nessun giornalista dell’Espresso e’ venuto a raccontare le nostre iniziative. Si e’ invece preferito scattare una foto della sede del circolo il quattro agosto per accreditare l’immagine di un luogo abbandonato. E la chiamano informazione”. Lo scrivono in una nota Massimiliano Umberti, capogruppo Pd IV Municipio di Roma, e Cosimo Demasi, segretario circolo Pd Casal Bruciato.