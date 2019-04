Pd V Municipio: 5S lasciano territori abbandonati, preoccupati per spari a Tor Sapienza

Roma – “Preoccupa l’escalation di violenze sul nostro territorio. Gli spari di ieri sera a Tor Sapienza si sommano ai roghi di vetture all’Alessandrino e al tragico ritrovamento del cadavere nell’area verde su viale Togliatti. I cittadini del V non sono di serie B. Pretendiamo sicurezza e controllo del territorio da parte della maggioranza che governa questa citta’ e questo Municipio. La presenza delle forze dell’ordine non basta ad arginare il degrado. L’unico vero antidoto e’ far vivere gli spazi, illuminandoli e restituendoli alla cittadinanza”-si legge nella nota-.

“Come era stato fatto dalle precedenti amministrazioni di centrosinistra, che tanto avevano investito nella cultura e nella riqualificazione -prosegue il Pd del V Municipio-. Quando i territori sono vissuti, non c’e’ spazio per il degrado. Quando invece vengono abbandonati, come sta avvenendo ora, ecco che arrivano fenomeni come la microcriminalita’. Il quadrante del V Municipio racchiude quartieri che stanno attraversando una profonda trasformazione sociale. Un’evoluzione positiva, che va salvaguardata. Campidoglio e Municipio non sottovalutino questi singoli episodi, campanelli di allarme di una insicurezza piu’ diffusa”. Cosi’ in una nota il Pd del V Municipio.