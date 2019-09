Pd: a via Cardinal Capranica va garantita continuità scolastica

Roma – “Abbiamo appena ricevuto in Campidoglio la delegazione delle mamme sgomberate dall’ex scuola Don Calabria e cio’ che e’ emerso assume connotati di rabbia e disperazione. Donne in lacrime, senza salario sono state sfrattate, catapultate in altre realta’ alloggiative, agli estremi della citta’, lontani ai propri cari. A nulla e’ servito il tavolo di oggi con l’assessora Baldassarre, queste persone sono state messe di fronte ad una ‘non scelta’, alternative che vanno dal male al peggio. Delle 300 persone allontanate dall’edificio, la maggior parte sono bambini in eta’ scolare. Bambini che frequentavano regolarmente le scuole del quartiere di Primavalle e che ora si trovano ricollocati in altre zone di Roma. Cio’ che noi possiamo fare concretamente al fine di garantire la continuita’ educativa, e’ agevolare la possibilita’ di mantenere i bambini nelle scuole gia’ frequentate prima dello sgombero, richiesta avanzata anche dalla Preside del plesso scolastico. Stiamo inoltre raccogliendo tutti i dati utili affinche’ sia garantito nel migliore dei modi l’eventuale trasferimento degli alunni in termini di spostamento e accoglienza”. Cosi’ in un comunicato il gruppo del Pd capitolino.