Pdz, Aula Giulio Cesare: ok decadenza convenzione Colle Fiorito

Roma – Con 31 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti e’ stata appprovata dall’Assemblea capitolina la delibera di decadenza della convenzione stipulata nel 2009 con la societa’ I.C.V. srl nell’ambito del piano di zona Colle Fiorito per la concessione del diritto di superficie e la conseguente successiva acquisizione al patrimonio capitolino delle aree precedentemente assegnate. Il caso era sorto a seguito delle indagini della Commissione speciale capitolina di Indagine amministrativa sui Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare sulla truffa ai danni di alcuni famiglie. Queste, dopo 10 anni di assegni versati per l’acquisto di una casa che era stata loro promessa da una cooperativa, hannno subito lo sfratto dallo stesso allloggio che nel frattempo avevano occupato. Le famiglie si sono inoltre avvalse dei servizi di un’agenzia immobiliare che ha incassato somme di denaro “a fronte di una promessa di acquisto di immobili in realta’ destinati alla locazione non inferiore a 25 anni”. Con la delibera, immediatamente eseguibile, si revoca quindi la concessione alla societa’ a cui era stata originariamente affidata. “Per il raggiungimento di questo risultato- ha detto l’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori durante l’esposizione della proposta di delibera in Aula Giulio Cesare- e’ doveroso un ringraziamento alla Regione Lazio per il supporto mostrato”.